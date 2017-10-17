Колосков: "Матчи против Испании, Аргентины и Бразилии покажут, на что Россия может рассчитывать на ЧМ"

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Колосков: "Матчи против Испании, Аргентины и Бразилии покажут, на что Россия может рассчитывать на ЧМ"Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о ближайших соперниках сборной России по товарищеским матчам.

"Очень хорошо, что календарь международных матчей спланирован так, что наша сборная постепенно идет от соперников, более низких по рейтингу, все выше и выше и в конце концов дойдет до сборной команды Бразилии, которая занимает второе место в рейтинге ФИФА. Все очень логично и правильно. Только такие матчи на финише подготовки команды к Чемпионату Мира и дадут представление о том, что у нас за команда и на что она может рассчитывать в финальной стадии турнира", - цитирует Колоскова чемпионат.com.

Напомним, матч против Бразилии сборная России сыграет в марте. | soccernews.ru

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