Колосков: "Мой прогноз не изменился - выйдем с первого места"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим прогнозом на сегодняшний матч группового этапа Чемпионата Мира между сборными России и Уругвая.

"С каждой игрой наша сборная выступает все лучше, увереннее, результативнее с точки зрения осмысленности атак. Россия с каждым днем все ближе к такому футболу, который не только приносит результат, но и нравится зрителям. Мой прогноз не изменился - мы выйдем с первого места. С Уругваем будет минимум результативная ничья, но и победа нам по силам", - цитирует Колоскова sport24.ru.

Напомним, свой прогноз на сегодняшний матч сделал Канчельскис. | soccernews.ru