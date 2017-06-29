Колосков назвал две главные проблемы сборной России
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал две главные проблемы сборной России, проявившиеся на Кубке Конфедераций.
"У меня было ощущение, что из этой группы нам по силам выйти, но возникли две проблемы. Первая - посредственное мастерство футболистов. В игре с той же Португалией за 90 минут мы не сделали ни одного удара в створ ворот. Второй момент: у меня сложилось ощущение, что нашим игрокам не хватало "физики". Могли хорошо играть 10-15 минут, потом просесть, еще 10 минут поиграть, потом снова просесть… При этом я бы не сказал, что у Португалии - какая-то выдающаяся команда. В ней нет столько мастеров, сколько, допустим, в "Реале". С нами она не по счету играла, а просто отбивалась", - цитирует Колоскова Спорт уик-энд.
Напомним, вчера сборная Португалии уступила в полуфинале КК чилийцам. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Форма, в которой будут выступать в следующем сезоне клубы французской Лиги 1
-
Второй или пятый? Сборные Германии и Испании разыграют титул чемпиона на молодежном Евро
-
Дневник Кубка Конфедераций: легкая прогулка Германии, супергол Фабиана и пляжный сезон в Сочи
-
Германия - Мексика - 4:1 (обзор)
-
Германия нокаутирует Мексику на "Фиште" и выходит в финал Кубка Конфедераций
Лента новостей
-
Черышев вскоре вернется в строй
-
Топ-10 главных трансферов июня
-
"Манчестер Юнайтед" отказался от покупки Перишича
-
Виллаш-Боаш и Халк дисквалифицированы на два матча китайской лиги
-
Лебедев: "Мои слова в адрес Жиркова были неуважительными"
-
Роналду признан лучшим игроком ЛЧ по версии читателей Marca и La Gazzetta dello Sport
-
"Бавария" показала гостевую форму на следующий сезон
-
Форма, в которой будут выступать в следующем сезоне клубы французской Лиги 1
-
"Спартак" объявил об уходе Маурисио
-
"Хаддерсфилд" приобрел хавбека "Манчестер Сити" Муя
-
Данило согласился перейти в "Ювентус"
-
"Арсенал" хочет купить Беллараби
-
Дети Данни покинули академию "Зенита"
-
Бельгийский форвард Нгой может перейти в "Монако"
-
Пепе пройдет медобследование в ПСЖ
-
Раньери: "Смешно говорить о предательстве Доннаруммы"
-
Президент "Бетиса": "Если "Реалу" нужен Себальос, то пусть платит за него 15 миллионов евро"
-
Мотта покинет ПСЖ
-
Погба: "Манчестер Юнайтед" является худшей командой мира, но выиграл три трофея"
-
"Зенит" не интересуется Смоловым
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Португалия
|3
|7
|2
|Мексика
|3
|7
|3
|Россия
|3
|3
|4
|Новая Зеландия
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Чили
|3
|5
|3
|Австралия
|3
|2
|4
|Камерун
|3
|1