Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал две главные проблемы сборной России, проявившиеся на Кубке Конфедераций.

"У меня было ощущение, что из этой группы нам по силам выйти, но возникли две проблемы. Первая - посредственное мастерство футболистов. В игре с той же Португалией за 90 минут мы не сделали ни одного удара в створ ворот. Второй момент: у меня сложилось ощущение, что нашим игрокам не хватало "физики". Могли хорошо играть 10-15 минут, потом просесть, еще 10 минут поиграть, потом снова просесть… При этом я бы не сказал, что у Португалии - какая-то выдающаяся команда. В ней нет столько мастеров, сколько, допустим, в "Реале". С нами она не по счету играла, а просто отбивалась", - цитирует Колоскова Спорт уик-энд.

Напомним, вчера сборная Португалии уступила в полуфинале КК чилийцам. | soccernews.ru