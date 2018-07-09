Колосков назвал главную проблему Чемпионата Мира в России
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал главную проблему Чемпионата Мира, который принимает Россия.
"Судейство - самая главная проблема нынешнего чемпионата. Такого слабого судейства я не видел никогда, хотя это мой десятый Чемпионат Мира. Квалификация судей не выдерживает никакой критики. Не знаю с чем это связано. Они боятся взять на себя ответственность, они все время обращаются к видеоповторам, пропускают огромное количество положений вне игры, неправильно трактуют опасную игру, очень редко показываются карточки за явное, грубейшее нарушение правил: человек умышленно врезается в голеностоп и никаких санкций к нему не предъявляют! Не знаю, кто здесь виноват - VAR или судейский комитет ФИФА. Мне за десять Чемпионатов Мира это судейство показалось самым слабым", - цитирует Колоскова sport24.ru.
Напомним, Зобнин стал лидером по намотанному километражу на ЧМ. | soccernews.ru
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