Колосков: "Не обращайте внимание на то, что говорит Родченков"
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном участии игроков сборной России в государственной поддержке допинг-программы.
"Стоит ли серьезно относится к информации, которую подает Родченков? Нет, к тому не стоит относиться серьезно. У ФИФА есть своя служба допинг-контроля, свои офицеры и своя лаборатория. То, что "мелит" Родченков - полнейшая чушь. Не обращайте на это внимания. Не надо это муссировать, потому что это провокация, которая специально рассчитана то, что мы ввяжемся в дискуссию по теме, которой вообще нет. В футболе контроль как нигде - после каждого матча по два игрока каждой команды проходят допинг-контроль. Там специальная лаборатория. Родченков вообще не имеет отношения к этому. Мы просто видим попытку теперь еще и футбол привязать к тому, что происходит", - цитирует Колоскова СЭ.
Напомним, Родченков готов предоставить доказательства использования допинга игроками сборной России. | soccernews.ru
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