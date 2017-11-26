Колосков: "Не обращайте внимание на то, что говорит Родченков"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном участии игроков сборной России в государственной поддержке допинг-программы.

"Стоит ли серьезно относится к информации, которую подает Родченков? Нет, к тому не стоит относиться серьезно. У ФИФА есть своя служба допинг-контроля, свои офицеры и своя лаборатория. То, что "мелит" Родченков - полнейшая чушь. Не обращайте на это внимания. Не надо это муссировать, потому что это провокация, которая специально рассчитана то, что мы ввяжемся в дискуссию по теме, которой вообще нет. В футболе контроль как нигде - после каждого матча по два игрока каждой команды проходят допинг-контроль. Там специальная лаборатория. Родченков вообще не имеет отношения к этому. Мы просто видим попытку теперь еще и футбол привязать к тому, что происходит", - цитирует Колоскова СЭ.

Напомним, Родченков готов предоставить доказательства использования допинга игроками сборной России. | soccernews.ru