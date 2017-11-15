Колосков: "Несмотря на судейскую ошибку, наша сборная не дрогнула"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал судейство в товарищеском матче между сборными России и Испании.

"Мое мнение - судейство не помешало футболу. Черчесов четко признал, что в первом матче аргентинцы наиграли на гол. А во втором матче действительно была стопроцентная ошибка в первом эпизоде, но без погрешностей ничего не бывает. Важное другое: наша футбольная сборная не дрогнула. Наоборот, раззадорились, это им прибавило мотивации играть на равных с такой командой, как Испания", - цитирует Колоскова Советский спорт.

Напомним, Мостовой подвел итог матчу сборной России против Испании. | soccernews.ru