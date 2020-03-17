Колосков - о переносе Евро: "Надо отменить всё, что можно, но добиться того, чтобы праздник 75-летия Победы состоялся"

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Колосков - о переносе Евро: "Надо отменить всё, что можно, но добиться того, чтобы праздник 75-летия Победы состоялся"

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мыслями о решении УЕФА перенести Чемпионат Европы на 2021 год.

"Решение перенести Евро - очень правильное и мудрое. Любые риски, связанные со здоровьем, нужно пресекать. Это пройдёт безболезненно. Будут те же сроки, те же команды, те же самые страны-хозяйки. Возможные проблемы со спонсорами тоже решаемы. Для России это вообще идеальная ситуация. Вместо чемпионата Европы доиграем свои чемпионаты, появятся настоящие чемпионы и так далее.

Надо иметь в виду не только спорт, у нас скоро праздник - 75 лет Победы. Вот это нельзя сорвать, это будет трагедией, если праздник не состоится. Надо отменить всё, что можно, но добиться того, чтобы праздник состоялся, чтобы прошёл бессмертный полк. А всё остальное мы наверстаем", - сказал Колосков.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса по всей Европе отменили массовые мероприятия, в том числе футбольные матчи. Возобновление сезона состоится не ранее апреля, а вполне вероятно и в мае.

Что касается празднования Дня Победы, то в России это традиционно происходит 9 мая.

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