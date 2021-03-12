Колосков - о России в таблице коэффициентов УЕФА: "Мы на дне"

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о своём отношении к тому, что Россия опустилась на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, уступив седьмую строчку Нидерландам.

"Шансы вернуть былые позиции есть. Тот же "Локомотив" показал, что может играть с грандами. Да и другие команды в отдельных матчах выглядели неплохо. Нам не нужны реформы! Необходимы новые подходы к организации тренировочного процесса. Это не только физическая подготовка, а прежде всего тактика.

Да, мы на дне, дальше уже некуда! 26 матчей, и только одну игру выиграли. Это дно! Надо выбираться из этого. Дело не в лимите, его нужно отменять, только когда у нас будут косяками приходить молодые игроки. А как сейчас это сделать? У нас в сборную-то еле-еле набирается 25 человек", - заявил Колосков.

Нидерланды пока опережают Россию минимально - 38,400 против 38,382 балла. Однако Эредивизи в Лиге Европы продолжает представлять "Аякс", а клубы РПЛ уже завершили еврокубковую кампанию.