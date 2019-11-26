Колосков - о санкциях WADA: "Уверен, никаких проблем в части футбола не возникнет"

Теги россия

Колосков - о санкциях WADA: "Уверен, никаких проблем в части футбола не возникнет"

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков выразил уверенность, что "допинговые санкции" не ударят по российскому футболу.

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство запустило процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в манипуляциях с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.

В связи с этим появились данные, что Россия может лишиться права принять матчи Евро-2020 и финал Лиги Чемпионов-2021, а также получить отстранение национальной сборной от участия в квалификации ЧМ-2022.

"Что касается уже принятых решений, а именно Чемпионата Европы и финала Лиги Чемпионов в Петербурге, то всё останется в силе. У меня нет никаких волнений и сомнений по этому поводу. Что касается ЧМ-2022, то после вынесения окончательного вердикта WADA ФИФА будет принимать окончательное решение, допускать или нет. Но у меня есть 100-процентная уверенность в том, что никаких проблем в части футбола не возникнет, и ФИФА разрешит российским футболистам участвовать и в отборочном, и в финальном турнире.

На всех соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, будь то еврокубки, отборочные матчи, всегда проводятся допинг-тесты. Мы круглый год находимся под контролем. Плюс к этому медицинский комитет ФИФА - это самостоятельная организация, у которой есть своя допинг-служба, и они сами проводят тесты со своими офицерами. Например, они два года назад приехали в Ростов и посмотрели всю команду, все 23 человека. И все были чистые. Поэтому никаких претензий от УЕФА и ФИФА к РФС нет. На этом и базируется моя убеждённость, что никаких санкций по отношению к нам не будет", - сказал Колосков.

Не пропустите: СМИ: Шотландия может заменить Россию на Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Два клуба РПЛ поборются за Слуцкого

Два клуба РПЛ поборются за Слуцкого

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 39
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 34
3 Краснодар Краснодар 17 33
4 Ростов Ростов 17 30
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 17 22
7 Динамо Москва Динамо Москва 17 21
8 Урал Урал 17 20
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 19
10 Оренбург Оренбург 17 19
11 Уфа Уфа 17 19
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Ахмат Ахмат 17 18
14 Рубин Рубин 17 17
15 Тамбов Тамбов 17 17
16 Сочи Сочи 17 14
Полная таблица

топ-5 тегов