Колосков - о санкциях WADA: "Уверен, никаких проблем в части футбола не возникнет"

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков выразил уверенность, что "допинговые санкции" не ударят по российскому футболу.

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство запустило процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в манипуляциях с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.

В связи с этим появились данные, что Россия может лишиться права принять матчи Евро-2020 и финал Лиги Чемпионов-2021, а также получить отстранение национальной сборной от участия в квалификации ЧМ-2022.

"Что касается уже принятых решений, а именно Чемпионата Европы и финала Лиги Чемпионов в Петербурге, то всё останется в силе. У меня нет никаких волнений и сомнений по этому поводу. Что касается ЧМ-2022, то после вынесения окончательного вердикта WADA ФИФА будет принимать окончательное решение, допускать или нет. Но у меня есть 100-процентная уверенность в том, что никаких проблем в части футбола не возникнет, и ФИФА разрешит российским футболистам участвовать и в отборочном, и в финальном турнире.

На всех соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, будь то еврокубки, отборочные матчи, всегда проводятся допинг-тесты. Мы круглый год находимся под контролем. Плюс к этому медицинский комитет ФИФА - это самостоятельная организация, у которой есть своя допинг-служба, и они сами проводят тесты со своими офицерами. Например, они два года назад приехали в Ростов и посмотрели всю команду, все 23 человека. И все были чистые. Поэтому никаких претензий от УЕФА и ФИФА к РФС нет. На этом и базируется моя убеждённость, что никаких санкций по отношению к нам не будет", - сказал Колосков.

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