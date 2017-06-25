Колосков о скандале с допингом: "Давайте этому не верить"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о назревающем скандале с допингом, в употреблении которого была обвинена вся сборная России, выступавшая на Чемпионате Мира 2014 года в Бразилии.

"Одно и то же продолжается уже лет семь. Англичане все никак не угомонятся - то одно им не нравится, то другое, то третье. Давайте этому не верить. Если появится официальное сообщение ФИФА, тогда уже будем реагировать. А сейчас мы только будем подливать масла в огонь, раздувать на ровном месте костер, которого нет. Англичане ничего утверждать не могут: если и есть какие-то данные, то все они у ФИФА. Очередная утка, чтобы ввести народ в заблуждение", - цитирует Колоскова чемпионат.com.

Напомним, Канчельскис выступил за увольнение Черчесова. | soccernews.ru