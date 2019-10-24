Колосков - о возвращении пива на футбольные стадионы: "Я бы ещё и водку разрешил"

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о своём отношении к возможному разрешению продавать пиво на футбольных стадионах.

"Лично я пиво не пью даже в бане. Но если народу хочется, то почему бы и нет? Я бы ещё и водку разрешил! Если хороший буфет сделать, да ещё и с нормальной закуской. Я ведь через это прошёл, и не вижу в этом ничего плохого. А если кто-то хочет напиться, то он это сделает и до игры.

Футбол должен объединять людей. А хорошая чарка под хорошую закуску ускорит процесс. И я не шучу сейчас! Так было всегда. Прекрасно помню буфеты на стадионе "Динамо" или в "Лужниках" за кулисами сидели люди, говорили о жизни. Так что ничего плохого в возможном принятии закона о пиве я не вижу. К тому же, касса клубов пополнится, и это тоже позитивный момент", - сказал Колосков.

Напомним, что накануне российское правительство концептуально поддержало проект о продаже пива на стадионах.

Ожидается, что до конца календарного года закон будет рассмотрен Государственной Думой РФ.

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