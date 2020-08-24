Колосков - об угрозах "Уфы" сняться с чемпионата: "Займитесь футболом. Команда не играет"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу слов со стороны руководства "Уфы" касательно снятия с чемпионата России.

Напомним, председатель совета директоров клуба был недоволен судейством в матче 4-го тура РПЛ, заявив, что "Уфа" снимется с чемпионата, если что-то не изменится.

"Займитесь футболом, чтобы команда играла, чтобы люди ходили. Команда-то не играет, по-моему, за весь матч с "Ростовом" был один удар в створ ворот. Как у "Спартака", кстати, ситуация. Как пошла игра у "красно-белых", так и разговоров о судействе не стало.



Игры не было - были претензии к судейству. Во главе всего стоит игра. Я не обеляю судейство, оно у нас посредственное, мягко говоря. Более всего меня задевает в нынешнем судействе то, что арбитры жонглируют желтыми карточками, будто они цирковые артисты", - цитирует Колоскова "Р-Спорт".

В 5-м туре РПЛ "Уфа" встретится с "Рубином". Матч состоится 26 августа.

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