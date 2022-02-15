Колосков объяснил, почему УЕФА не отберёт у Санкт-Петербурга финал Лиги Чемпионов

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Колосков объяснил, почему УЕФА не отберёт у Санкт-Петербурга финал Лиги Чемпионов

Фото твиттер "СЭ"

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слухи о возможной смене места проведения финала Лиги Чемпионов сезона 2021/22.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург может лишиться права принять матч в случае военного вторжения России в Украину.

"Это полнейшая глупость. Тем более, новость из Лондона. УЕФА не занимается политическими вопросами. Никто не собирается никуда вторгаться. Об этом уже много раз говорили. Это очередной вброс, чтобы мы как-то отреагировали. Надо верить только официальным заявлениям УЕФА.

Возможен ли перенос финала ЛЧ в теории? Такое возможно. Если война между Россией и Украиной случится, хотя такого никогда не произойдёт, то финал Лиги Чемпионов будет перенесён в другой город. Как не перенести, если государство находится в войне с кем-то. Такого не будет. Спим спокойно", - сказал Колосков.

Не пропустите: В УЕФА прокомментировали информацию о возможном переносе финала ЛЧ из Санкт-Петербурга. | http://soccernews.ru
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