Колосков оценил предложение Гинера вернуть зрителей на трибуны

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу слов президента ЦСКА Евгения Гинера, который заявил, что нужно продумать варианты по возвращению болельщиков на трибуны.

"Идея Гинера здравая, что там говорить. Все понимают, что футбол без болельщиков сложная вещь. Это неотделимые вещи. Но в данной случае есть ситуация, которая выше тех традиций, норм и правил, которые существует в спорте и, в частности в футболе. Поэтому первый шаг абсолютно правильный - продолжить чемпионат России, но с учетом сегодняшний ситуации - без болельщиков. Так сделали в Германии и так будет в Италии, Испании, Англии и в других странах Европы. Идея о том, чтобы как-то привлечь на матчи болельщиков абсолютно здравая, она отвечает интересам футбола и болельщиков.

Ну опять же, надо подумать. Если будут пускать определенное количество болельщиков на стадионы, то надо будет пускать любителей театра, кинотеатра, то есть это комплексная проблема, которая когда-то будет решаться. Если в РФПЛ выйдут с такой инициативой, то может быть сначала допустить тех болельщиков, у которых есть постоянные абонементы и которые является членами конкретных клубов, которых легко можно будет проверить, получить справки и замерить температуры. Бесконтрольное посещение вряд ли возможно, потому что этим можно сорвать главное - продолжение чемпионата", - сказал Колосков.

Напомним, сезон РПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавиурса. Чемпионат должен возобновиться 21 июня.

В России каждый день коронавирусом заболевает более 8 тысяч человек.

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