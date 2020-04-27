Колосков оценил возможность возобновления чемпионата России в июне

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков рассказал, что думает о возможно возобновлении сезона в июне.

Ранее сообщалось, что РФС рассматривает две даты продолжения сезона: 21 и 28 июня.

"Это вполне реальные сроки. Очень хорошо, что РПЛ сегодня выработала такое предложение, теперь у клубов есть ясность. Если до 25 мая ничего не меняется, значит, чемпионат возобновляться не будет. Если шансы есть, конечно, лучше начать 21 июня, чтобы цикл был более ритмичный.

Но даже если 28 июня начнут, ничего страшного нет. Главное - до 2 августа закончить. Я считаю, что это очень своевременное, правильное и разумное решение", - цитирует Колоскова ТАСС.

Напомним, розыгрыш РПЛ приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

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