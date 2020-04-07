Колосков отреагировал на обвинения России со стороны Минюста США в даче взятки ФИФА
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков дал комментарии по поводу доклада Министерства юстиции США, в котором Россия и Катар обвиняются в даче взяток членам исполкома ФИФА с целью выиграть право провести Чемпионаты Мира в 2018 и 2022 годах соответственно.
"Не назвал бы поведение США хамским в нынешних условиях. Как мы можем сплотиться с правительством США? Никак. Ну отправили мы им самолёт с гуманитарной помощью, на этом всё и закончилось. Жизнь продолжается, несмотря на коронавирус, тем более у Минюста США.
Что касается самой публикации, пусть расследуют. Какой это имеет смысл? Чемпионат Мира уже два года как закончился. Кому надо, прочитали и забыли об этом. По мне, так это очередной выстрел в воздух. Наше дело состоит в том, чтобы ещё раз поаплодировать людям, которые занимались организацией Чемпионата Мира в России. Также, как вы помните, он признан лучшим за всю историю турнира. Вот на этом нам нужно акцентировать внимание", - сказал Колосков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20