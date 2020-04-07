Колосков отреагировал на обвинения России со стороны Минюста США в даче взятки ФИФА

Теги вячеслав колосковроссиячемпионат мира

Колосков отреагировал на обвинения России со стороны Минюста США в даче взятки ФИФА

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков дал комментарии по поводу доклада Министерства юстиции США, в котором Россия и Катар обвиняются в даче взяток членам исполкома ФИФА с целью выиграть право провести Чемпионаты Мира в 2018 и 2022 годах соответственно.

"Не назвал бы поведение США хамским в нынешних условиях. Как мы можем сплотиться с правительством США? Никак. Ну отправили мы им самолёт с гуманитарной помощью, на этом всё и закончилось. Жизнь продолжается, несмотря на коронавирус, тем более у Минюста США.

Что касается самой публикации, пусть расследуют. Какой это имеет смысл? Чемпионат Мира уже два года как закончился. Кому надо, прочитали и забыли об этом. По мне, так это очередной выстрел в воздух. Наше дело состоит в том, чтобы ещё раз поаплодировать людям, которые занимались организацией Чемпионата Мира в России. Также, как вы помните, он признан лучшим за всю историю турнира. Вот на этом нам нужно акцентировать внимание", - сказал Колосков.

Не пропустите: Головин - в числе самых прогрессирующих игроков сезона в топ-5 лигах Европы по версии The Score. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Лацио" планирует возобновить тренировки на базе в Формелло

"Лацио" планирует возобновить тренировки на базе в Формелло

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов