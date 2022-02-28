Колосков отреагировал на возможное исключение "Спартака" из Лиги Европы
Фото: сайт РФС
Бывший президент РФС Вячеслав Колосков высказался о намерении УЕФА исключить "Спартак" из Лиги Европы.
"Это печальное, неожиданное и бессовестное решение УЕФА. Причем тут "Спартак"-то? Уже ввели санкции, запретили играть дома. Нет, теперь исключили из Лиги Европы. Значит следующим шагом будет решение ФИФА отстранить нас от игры с Польшей. Просто какое-то безобразие.
РФС - послушный член ФИФА и УЕФА. Великолепно провели чемпионат мира, который Инфантино называл лучшим чемпионатом мира в истории. У нас есть Дюков - член исполкома УЕФА. Мы всегда были на очень хорошем счету. У нас никогда не было замечаний ни по сборной, ни по болельщикам, в отличие от той же Украины. Такие решения - чистая политика и бессовестное отношение.
Я был 15 лет членом исполкома УЕФА. Были президентами и Жак Жорж, и Леннарт Юханссон, и Мишель Платини. Было разное. Но так российский футбол еще никто не уничтожал", - приводит слова Колоскова Sport24.
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