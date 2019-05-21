Колосков: "Отсутствие Мхитаряна в финале Лиги Европы - человеческая глупость"

Теги арсенал лондонгенрих мхитарян

Колосков: "Отсутствие Мхитаряна в финале Лиги Европы - человеческая глупость"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что думает о решении Генриха Мхитаряна пропустить матч финала Лиги Европы, который состоится в Баку. Об этом сообщает Sport24.

"Это чушь полнейшая, я понимаю, если бы не было дипломатических отношений. УЕФА всегда очень трепетно относится к вопросам безопасности, не случайно разводит российские [и украинские] клубы на всех соревнованиях.

Он сильнейший игрок, конечно, он должен был поехать. Там же нет личной неприязни, он прекрасный игрок. Это просто человеческая глупость", - сказал Колосков. 

Напомним, "Арсенал" и Мхитарян вместе со своей семьей решили, что футболисту стоит пропустить этот матч из-за конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Не пропустите: "Арсенал": "Мы очень огорчены тем, что Мхитарян не сможет участвовать в финале Лиги Европы"| http://soccernews.ru
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