Колосков: "Отсутствие Мхитаряна в финале Лиги Европы - человеческая глупость"
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что думает о решении Генриха Мхитаряна пропустить матч финала Лиги Европы, который состоится в Баку. Об этом сообщает Sport24.
"Это чушь полнейшая, я понимаю, если бы не было дипломатических отношений. УЕФА всегда очень трепетно относится к вопросам безопасности, не случайно разводит российские [и украинские] клубы на всех соревнованиях.
Он сильнейший игрок, конечно, он должен был поехать. Там же нет личной неприязни, он прекрасный игрок. Это просто человеческая глупость", - сказал Колосков.
Напомним, "Арсенал" и Мхитарян вместе со своей семьей решили, что футболисту стоит пропустить этот матч из-за конфликта между Арменией и Азербайджаном.
Не пропустите: "Арсенал": "Мы очень огорчены тем, что Мхитарян не сможет участвовать в финале Лиги Европы"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Гол игрока "Кристал Пэлас" в ворота "Манчестер Сити" признан лучшим в прошедшем сезоне АПЛ
-
"Барселона" способна выиграть Лигу Чемпионов! Нужно лишь подписать этих 5 игроков
-
СМИ: "Реал" отказался от трансфера Йовича
-
Дешам объявил список игроков сборной Франции на июньские матчи квалификации ЧЕ-2020
-
Игроки "Арсенала" получат 11 миллионов евро в случае победы в финале Лиги Европы
Лента новостей
-
Адвокат Кокорина: ""Саша в нормальном настроении, но у него болит нога, и никаких сдвигов в этом вопросе нет"
-
СМИ: Бердыев может возглавить ЦСКА
-
Гол игрока "Кристал Пэлас" в ворота "Манчестер Сити" признан лучшим в прошедшем сезоне АПЛ
-
Уткин: "Я глубоко разочарован ситуацией с Мхитаряном. Сдал билеты на самолет"
-
1
"Манчестер Юнайтед" готов сделать Погба капитаном, лишь бы тот не уходил
-
Бэйл: "Карьера футболиста очень коротка, иногда приходится чем-то жертвовать"
-
"Барселона" способна выиграть Лигу Чемпионов! Нужно лишь подписать этих 5 игроков
-
2
СМИ: "Реал" отказался от трансфера Йовича
-
Черчесов прокомментировал выбор Баку в качестве места проведения финала Лиги Европы
-
Колосков: "Отсутствие Мхитаряна в финале Лиги Европы - человеческая глупость"
-
Дешам: "Ювентус"? Моё будущее связано со сборной Франции"
-
"Спартак" и "Локомотив" хотят приобрести игроков "Севильи"
-
Дешам объявил список игроков сборной Франции на июньские матчи квалификации ЧЕ-2020
-
Агент Фернандеса: "Могу подтвердить интерес со стороны "Атлетико" к Марио"
-
Мбаппе недоволен, что Тухель считал главной звездой ПСЖ Неймара
-
Игроки "Арсенала" получат 11 миллионов евро в случае победы в финале Лиги Европы
-
Андре Силва покинет "Севилью"
-
"Ахмат" получил деньги от Фонда Ахмата Кадырова
-
2
Хави: "Месси - зверь, он номер один во всем"
-
Жиру: "Я очень рад подписать новый контракт с "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16