Колосков: "По составу наша молодежная сборная должна была рвать всех на части"
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подвел итоги выступлению сборной России U-21 в квалификации к Чемпионату Европы.
"По составу казалось, что наша сборная должна была рвать всех на части. Игроки представляют ведущие клубы РПЛ, регулярно выходят на поле в своих командах, играют в Лиге Европы и Лиге Чемпионов. Почему не получилось выйти в финальную стадию - надо спросить у тренеров, у руководителей РФС. Предпосылки для успешного выступления в квалификации были хорошие", - цитирует Колоскова Р-Спорт.
Напомним, сегодня молодежная сборная России проиграла сверстникам из Австрии. | soccernews.ru
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