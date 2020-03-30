Колосков поддержал идею урезать зарплаты игрокам из РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает необходимым в условиях пандемии коронавируса сократить оклады игрокам, выступающим в РПЛ.

"Необходимо искать какой-то выход из положения, ведь клубы терпят колоссальные убытки. Матчи не проходят, стадионы пустуют, телевидение не показывает игры, реклама не продаётся. А пока получается, что одни футболисты готовы отказаться от половины зарплаты, вторые - от четверти, а третьи вообще не собираются идти на уступки. Но если ты не готов договариваться - до свидания, это форс-мажор", - сказал Колосков.

Ранее сообщалось, что зарплаты в российских клубах могут урезать на 30-50 процентов.

Последний матч в РПЛ был сыгран 16 марта, после чего большинство команд лиги ушли на карантин.

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