Колосков прокомментировал информацию о возможном отстранении сборной России от ЧМ-2022

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался по поводу информации о том, что Россия получила уведомление о недопуске на ЧМ-2022 по футболу, который пройдет в Катаре.



Об этом в своем твиттере сообщил крупнейший спортивный арабский телеканал BeIN Sports.

"Очередная муть, которая начинает бродить время от времени. ВАДА не может кого-то не допустить, такие решения находятся в компетенции международной федерации футбола. Когда ФИФА сделает какое-то заявление, будет какой-то смысл комментировать данную информацию. Чем больше мы будем комментировать всякую чушь, тем больше у нас будет проблем. Очередная банальная провокация", - цитирует Колоскова "Чемпионат".

Напомним, что исполком WADA решил отстранить Россию от всех крупных международных соревнований сроком на четыре года из-за нарушений, связанных с допингом.

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