Колосков прокомментировал присуждение игрокам сборной России званий заслуженных мастеров спорта

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Колосков прокомментировал присуждение игрокам сборной России званий заслуженных мастеров спорта

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал присуждение игрокам сборной России званий заслуженных мастеров спорта за выход в четвертьфинал ЧМ-2018.

"Я могу только порадоваться за наших футболистов. Насколько я понимаю, звание заслуженного мастера спорта носит двоякий характер. С одной стороны, его присуждают за определённые достижения. Понятно, что 1/4 финала Чемпионата Мира это не тот результат за который дают самое высокое в спорте звание. С другой, оно присваивается людям, которые поспособствовали огромному общественному резонансу. С нашей сборной это и случилось. Она заслужила уважение всей страны. С этой точки зрения может быть это допустимо, поэтому я как человек имеющий отношение к футболу ничего не могу сказать против того, что произошло" - сказал Колосков.

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