Колосков прокомментировал возможную отставку Мутко
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможную отставку Виталия Мутко с поста главы Российского футбольного союза.
"Говорят, что Виталий Мутко уходит из РФС? Я сейчас в троллейбусе ехал, там тоже много говорят. Не надо нагнетать страсти вокруг проблемы, которой юридически пока не существует. Если Мутко уйдет из РФС, то он либо сам об этом скажет, либо это сделает пресс-служба РФС. До исполкома РФС, который пройдет 26 декабря, осталось четыре дня. Давайте его дождемся, и, если какие-то изменения произойдут, будем уже обсуждать", - цитирует Колоскова Чемпионат.
Напомним, Мутко может покинуть занимаемую должность из-за оказываемого на него давления. | soccernews.ru
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