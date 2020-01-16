Колосков раскритиковал решение увеличить число клубов в РПЛ

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков считает несвоевременным решение расширить российскую Премьер-лигу с 16 до 18 команд.

Напомним, что сегодня данную инициативу поддержало подавляющее большинство клубов РПЛ: 14 голосов - за, "Зенит" и "Спартак" - против.

"В данный момент решение о расширении лиги выглядит как популистское. Сам я за расширение, но нужно учесть много факторов, к которым мы пока не готовы. Первое - нужно построить десяток стадионов с закрытой крышей, как в Петербурге, но только поменьше. А то мы в марте месяце играем в лужах, а не на поле, как в своё время было в Самаре, например. Создавайте условия и играйте хоть в 20 команд, какие разговоры? Но у нас нет таких условий для футбола, только для водного поло!

Второе - у нас не хватает квалифицированных качественных игроков даже на 16 команд. Посмотрите, какой посредственный уровень у многих футболистов. И сейчас добавим ещё две команды таких же посредственных игроков. И что это нам даст? Мы не приблизимся к европейскому футболу. Третье - у нас стабильное финансирование только у пяти команд. Остальные собирают с мира по нитке. Где мы возьмём деньги на другие клубы? Поэтому, я считаю, мы пока ни финансово, ни организационно, ни по мастерству футболистов не готовы к расширению лиги", - сказал Колосков.

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