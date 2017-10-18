Колосков: "Результат матча "Спартак" - "Севилья" - по игре"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о победе московского "Спартака" над испанской "Севильей", одержанной в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Результат - неожиданный, но очень приятный. Причем все - по игре. Да, был небольшой провал в начале второго тайма. А так наша команда действовала разнообразней, техничней, интересней. "Спартак" проиграл лишь во владении мячом, но этим испанцы всегда славились. А так особой угрозы они нам не создали. А их гол... Назову его полуслучайным. А у "Спартака" есть реальный шанс выйти из группы", - цитирует Колоскова СЭ.

Напомним, победу "Спартака" прокомментировал Аленичев. | soccernews.ru