Колосков: "С таким составом "Спартак" может выигрывать Лигу Чемпионов, а они вон как играют"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о разгромном поражении московского "Спартака" английскому "Ливерпулю" в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов.

"Надо спросить у Массимо Карреры и футболистов "Спартака", как так у них получилось. Для меня это был шок. Я перед матчем действительно думал, что сможем обыграть "Ливерпуль", практически был уверен. С таким составом "Спартак" может выигрывать Лигу чемпионов, а они вон как играют. Половина команды - звезды европейского футбола: Зе Луиш, Фернандо, Зобнин, Промес, Адриано, Джикия. Думал, что сейчас они подхватят и разнесут в пух и прах "Ливерпуль". Но нет, все встало на свои места. Не хочется никого обидеть, но сказать по-другому не получается, слов не подобрать", - цитирует Колоскова Чемпионат.

Напомним, "Спартак" потерял Джикию. | soccernews.ru