Колосков: "С таким составом "Спартак" может выигрывать Лигу Чемпионов, а они вон как играют"

Теги спартак москваливерпуль

Колосков: "С таким составом "Спартак" может выигрывать Лигу Чемпионов, а они вон как играют"Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о разгромном поражении московского "Спартака" английскому "Ливерпулю" в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов.

"Надо спросить у Массимо Карреры и футболистов "Спартака", как так у них получилось. Для меня это был шок. Я перед матчем действительно думал, что сможем обыграть "Ливерпуль", практически был уверен. С таким составом "Спартак" может выигрывать Лигу чемпионов, а они вон как играют. Половина команды - звезды европейского футбола: Зе Луиш, Фернандо, Зобнин, Промес, Адриано, Джикия. Думал, что сейчас они подхватят и разнесут в пух и прах "Ливерпуль". Но нет, все встало на свои места. Не хочется никого обидеть, но сказать по-другому не получается, слов не подобрать", - цитирует Колоскова Чемпионат.

Напомним, "Спартак" потерял Джикию. | soccernews.ru

комментарии
Алексей!

Колосков! Какой состав??? Какой выиграть??? Какой состав, такая и игра!!! Спартак, с шашками наголо и ШАПКОЗАКИДАТЕЛЬСКИМИ настроениями полетел в Лондон "дать бой и громить" Ливерпуль, но сам нарвался на рекордный форменный РАЗГРОМ и стал печальным рекордсменом! Это не трагедия, а настоящая футбольная спартаковская ТРАГИКОМЕДИЯ!!! Такую трагику ещё надо уметь ЗАЛОМИТЬ и сыграть! Но Спартак не был бы Спартаком, если бы не умел ЛОМАТЬ такие трагикомедии на поле на протяжении всего сезона! На ударной рекордной и ПЕЧАЛЬНОЙ НОТЕ завершил европейский сезон! ПРИВЁЗ себе целых семь ШТУК в свои ворота - НАСУХО и РЕКОРДНО проиграл с оглушительным треском Ливерпулю!!! ЗАГРЕМЕЛ под ливерпульские фанфары! Это настоящая футбольная трагедия Спартака, которая НАВЕЧНО вписала в футбольную историю клуба это ПОЗОРНОЕ и БЕЗВОЛЬНОЕ поражение!!! Спартак вышел играть футбольную трагедию, но сыграл на ТРАГИКОМЕДИЮ - НАСУХО разгромно ПРОИГРАЛ! Ливерпуль чудненько ПОВЕСЕЛИЛСЯ, вдоль и поперёк футбольного поля, ЛИХО и НАХРАПИСТО забивал рекордные СЕМЬ ШТУК в ворота Спартака! Всё в порядке! А что такого? Это же Спартак! А что вы хотели???

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