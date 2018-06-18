Колосков: "Салах в сборной Египта – это совсем не тот Салах, который играет в "Ливерпуле"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящем матче ЧМ между сборными России и Египта.

По словам функционера, главная звезда египтян Мохаммед Салах не является большой угрозой.

"Считаю, что во встрече с Египтом для нас важно в первую очередь не проиграть, чтобы не ухудшить турнирную ситуацию. Но нашим ребятам вполне по силам и одержать победу. Нам надо играть на победу.

Салах в сборной Египта – это совсем не тот Салах, который играет в "Ливерпуле". И не стоит его излишне опасаться – надо выходить и играть с ним, как с любым другим футболистом", – сказал Колосков.

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