Колосков: "Сборная Хорватии играла намного красивее и интереснее"
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал комментарий по финалу Чемпионата Мира, в котором сборная Франции оказалась сильнее национальной команды Хорватии.
"Немного нестандартный матч для финала Чемпионата Мира в плане драматизма. В этой игре было, кажется, все: автогол, блестящая голевая атака хорватов, когда они сравняли счет, а также пенальти, назначенный после просмотра видеоповтора. Если бы арбитр встречи, который этот эпизод проглядел, не стал пользоваться помощью видеоассистента, то матч мог бы закончиться совершенно иначе.
Если оценивать саму игру, то сборная Хорватии играла намного красивее и интереснее. Их футбол мне импонировал больше. Французы не показали той эстетики в обработке мяча, передачах и видении поля. Однако они победили заслуженно.
Ключевым эпизодом в матче стал пенальти, назначенный в ворота Хорватии в первом тайме. В тот отрезок игры хорваты подсели, а французские футболисты наоборот перехватили инициативу. Да, голы Поля Погба и Килиана Мбаппе были очень важными и красивыми, но определяющим стал именно момент с назначенным пенальти, который реализовал Антуан Гризманн", - цитирует Колоскова Чемпионат.
Напомним, Ивелин Попов назвал ЧМ в России лучшим из тех, что он видел. | soccernews.ru
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