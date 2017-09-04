Колосков: "Сборную начинают любить, в нее начинают верить"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал об изменениях, которые произошли в сборной России за время, пока ее возглавляет Станислав Черчесов.

"Самое главное - изменилось взаимоотношение между командой и страной. Посудите сами - на товарищеский матч команду приехало поддержать 15 тысяч зрителей. Люди стали переживать за сборную, к ней прикован повышенный интерес, ее начинают любить, в нее начинают верить", - цитирует Колоскова RT.

Напомним, Бубнов высказался о проведенном сборе сборной России. | soccernews.ru