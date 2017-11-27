Колосков: "Шансы на победу у "Зенита" - выше, чем у "Спартака"

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Колосков: "Шансы на победу у "Зенита" - выше, чем у "Спартака"Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от сегодняшнего матча РФПЛ между московским "Спартаком" и питерским "Зенитом".

"Судя по последним матчам обеих команд, игра у них - пока еще не устоявшаяся, неровная и изобилует какими-то непонятными действиями футболистов. Трудно назвать фаворита матча, но "Зенит" более ровно укомплектован. И, говоря объективно, в среднем у команды - более мастеровитый состав. Поэтому, на мой взгляд, шансы на победу у "Зенита" - выше", - цитирует Колоскова Р-Спорт.

Не пропустите превью к матчу "Спартак" - "Зенит". | soccernews.ru

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