Колосков: "Шатов в сборной не помешал бы, Дзюба - вряд ли"

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Колосков: "Шатов в сборной не помешал бы, Дзюба - вряд ли"Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал несколько советов тренерскому штабу сборной России.

"Шатов в сборной не помешал бы, с моей точки зрения. С его дриблингом и скоростью. Как раз этого не хватает сейчас команде. В то же время есть тренер, который сам решит. Дзюба - вряд ли. На мой взгляд, он не лучше Заболотного.

Денисов уже не тот, каким был лет пять назад. Я хожу на все игры «Локомотива» и могу сказать, что по объёму выполняемой работы он ничуть не лучше Глушакова. Поэтому я бы эту тему с повестки дня снял. Она уже надоела. Тем более что у тренера сборной есть все тактико-технические распечатки его игры, в том числе победы в единоборствах, начало атаки и завершение. Поэтому сосредоточиться надо на других вопросах, а не на проблемах Денисова. Наставник команды знает, что делать!" - сказал он.

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