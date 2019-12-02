Колосков: "Слова Дзюбы про фашистов - явный перебор"

1 Теги спартак москвазенит санкт-петербургартём дзюбавячеслав колосков

Колосков: "Слова Дзюбы про фашистов - явный перебор"

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал нападающего "Зенита" Артёма Дзюбу за его слова после матча 18-го тура РПЛ против "Спартака".

Напомним, что футболист сказал: "Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают. Это я только о сектантах и фашистах".

"Слова Дзюбы про фашистов - явный перебор. Как бы человека ни оскорбляли, пусть даже несправедливо, такими словами разбрасываться нельзя. Особенно в нашей стране. Думаю, что его слова многие осудили. Не знаю, будут ли рассматривать этот инцидент комитет РФС по этике. Лично я выступаю за то, чтобы комитет разобрался с этим. Каким бы ты ни был великим в кавычках, такое нельзя говорить", - сказал Колосков.

Не пропустите: Комитет РФС по этике может рассмотреть заявление Дзюбы о сектантах и фашистах. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Это дерево явно что-то перепутало.Фашисты в Питере и в Кремле

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Влашич стал лучшим игроком ЦСКА в ноябре

Влашич стал лучшим игроком ЦСКА в ноябре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 39
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 18 34
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 33
4 Краснодар Краснодар 17 33
5 Ростов Ростов 18 31
6 Динамо Москва Динамо Москва 18 24
7 Уфа Уфа 18 22
8 Спартак Москва Спартак Москва 17 22
9 Урал Урал 18 21
10 Ахмат Ахмат 18 19
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 19
12 Оренбург Оренбург 17 19
13 Крылья Советов Крылья Советов 18 18
14 Рубин Рубин 18 18
15 Тамбов Тамбов 17 17
16 Сочи Сочи 17 14
Полная таблица

топ-5 тегов