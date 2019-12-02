Колосков: "Слова Дзюбы про фашистов - явный перебор"

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал нападающего "Зенита" Артёма Дзюбу за его слова после матча 18-го тура РПЛ против "Спартака".

Напомним, что футболист сказал: "Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают. Это я только о сектантах и фашистах".

"Слова Дзюбы про фашистов - явный перебор. Как бы человека ни оскорбляли, пусть даже несправедливо, такими словами разбрасываться нельзя. Особенно в нашей стране. Думаю, что его слова многие осудили. Не знаю, будут ли рассматривать этот инцидент комитет РФС по этике. Лично я выступаю за то, чтобы комитет разобрался с этим. Каким бы ты ни был великим в кавычках, такое нельзя говорить", - сказал Колосков.

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