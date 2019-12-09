Колосков: "Твёрдо убежден, что футбола запреты WADA не коснутся"

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Колосков: "Твёрдо убежден, что футбола запреты WADA не коснутся"

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что санкции Всемирного допингового агентства не ударят по российскому футболу.

"Поедем ли мы на Чемпионат Мира по футболу под своим флагом? Туда надо ещё выйти, а по поводу отбора сказать ничего не могу - реакции ФИФА ещё нет. На эту тему надо рассуждать аккуратно, но я твёрдо убеждён, что футбола эти запреты не коснутся. А на Чемпионате Европы по футболу мы точно выступим под своим флагом", - сказал Колосков.

Напомним, что исполком WADA решил отстранить Россию от всех крупных международных соревнований сроком на четыре года из-за нарушений, связанных с допингом.

ЧМ-2022 пройдёт в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря.

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