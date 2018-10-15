Колосков: "В игре с Турцией отметил бы Джикию"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной России над национальной командой Турции во вчерашнем матче Лиги Наций.

"Впечатление от сборной - положительное, это продолжение той игры, которая была на домашнем Чемпионате Мира, мы - на подступах того футбола, который показывали на прошедшем мундиале. Конечно, брак в игре был, это отмечал и Черчесов, но в целом со своей задачей сборная справилась.

Не люблю кого-либо выделять из игроков, но я бы отметил Джикию. А вот Головин - пока еще не в лучшей форме, сказывается недавняя травма, полученная в "Монако". Думаю, в ближайшее время Саша наберет ту форму, которую показывал на ЧМ", - цитирует Колоскова Спорт24.

Напомним, Газзаев высказался о перспективах Головина. | soccernews.ru