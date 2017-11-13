Колосков: "Впечатления от игры сборной - очень грустные, нам просто утерли нос"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подвел итог товарищескому матчу сборной России против национальной команды Аргентины.

"Впечатления - очень грустные. Нам просто утерли нос нашим нынешним футбольным состоянием. Аргентинцы играли с нами в "квадраты", и было такое ощущение, что с их стороны шла игра на удержание мяча: "попробуй - отними". В итоге гости порядка 80-ти минут им владели, а мы пытались отобрать мяч, но не получалось. Типичный школьный урок. Оценки по поводу тактики, кто и как сыграл, давать бессмысленно", - цитирует Колоскова Спорт уик-энд.

Напомним, Билялетдинов сделал прогноз на матч Россия - Испания. | soccernews.ru