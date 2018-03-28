Колосков: "Выступление сборной России на ЧМ-2018 зависит от последних двух недель перед турниром"



Почётный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что у сборной России есть шансы на успешное выступление на Чемпионате Мира-2018.

"Выход из группы на Чемпионате Мира реален, если будем играть так, как играли с Францией. Состав группы не вселяет особых опасений, поэтому всё зависит от нашей команды. Решающим фактором будет то, в какой форме мы подойдём к чемпионату мира и с какой стратегией.

Я посмотрел, как играют наши оппоненты в группе и потенциальные сборные, на которые мы можем выйти в 1/8 финала, ничего особенного они собой не представляют. Уровень подготовки наших футболистов не соответствует уровню топ-5 сборных мира, поэтому всё будет зависеть от подготовки.

Например, сборная Хиддинка в 2008 году смогла провести заключительный сбор с максимальной эффективностью. В результате наша сборная физически выглядела лучше всех. В том числе перебегала сборную Нидерландов. Шансы есть, всё зависит от того, как мы проведём последние две недели перед чемпионатом мира.

К сожалению, нам не хватает индивидуального мастерства, которое есть у игроков стран первой пятёрки. Нужно делать ставку на командную игру и на физическую подготовку", - приводят слова Колоскова российские СМИ.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная России сыграет в одной группе с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

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