Колосков: "Я бы арестовал болельщиков, оскорблявших Дзюбу"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу инцидента, произошедшего на матче 17-го тура РПЛ "Урал" - "Спартак". Об этом сообщает "Спорт день за днем".

Напомним, в этой встрече болельщики красно-белых кричали оскорбления в адрес игрока "Зенит" и сборной России Артема Дзюбы.

Отметим, что на матче национальной команды с Сан-Марино (5:0) фанаты также оскорбляли форварда.

"Стоит ли оскорблявшим Дзюбу болельщикам запретить посещение матчей? Конечно, я бы еще суток на 15 арестовал бы их! Причем тут сам Дзюба? Помимо запрета на посещение матчей я бы попросил правоохранительные органы принять какое-нибудь решение, если будут выявлены участники этого омерзительного действия", - сказал Колосков.

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