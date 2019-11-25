Колосков: "Я бы арестовал болельщиков, оскорблявших Дзюбу"
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу инцидента, произошедшего на матче 17-го тура РПЛ "Урал" - "Спартак". Об этом сообщает "Спорт день за днем".
Напомним, в этой встрече болельщики красно-белых кричали оскорбления в адрес игрока "Зенит" и сборной России Артема Дзюбы.
Отметим, что на матче национальной команды с Сан-Марино (5:0) фанаты также оскорбляли форварда.
"Стоит ли оскорблявшим Дзюбу болельщикам запретить посещение матчей? Конечно, я бы еще суток на 15 арестовал бы их! Причем тут сам Дзюба? Помимо запрета на посещение матчей я бы попросил правоохранительные органы принять какое-нибудь решение, если будут выявлены участники этого омерзительного действия", - сказал Колосков.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
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|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Краснодар
|17
|33
|4
|Ростов
|17
|30
|5
|ЦСКА Москва
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|17
|22
|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Урал
|17
|20
|9
|Арсенал Тула
|17
|19
|10
|Оренбург
|17
|19
|11
|Уфа
|17
|19
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Ахмат
|17
|18
|14
|Рубин
|17
|17
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14