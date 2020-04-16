Колосков: "Язык не поворачивается назвать перенос парада правильным, решение вынужденное"

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Колосков: "Язык не поворачивается назвать перенос парада правильным, решение вынужденное"

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу переноса парада Победы 9 мая из-за пандемии коронавируса.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение отложить Парад, чтобы избежать угрозы заражения смертельным вирусом Covid-19.

"Решение по поводу переноса парада победы вынужденное. Как могу я, скромный гражданин страны, дискутировать на эту тему с президентом? Он знает больше, чем я. Как говорят, мы не вышли ещё на пик заболеваемости, неизвестно, когда выйдем. Мы только у подножия пирамиды. До этого я имел в виду, что нужно предпринять все решительные меры, чтобы излечить Москву от коронавируса для проведения праздника 9 мая. Сейчас всё ориентировано на то, чтобы справиться с ним. В Москве применяются достаточно жёсткие меры"- цитирует Колоскова "Чемпионат".

По последним данным, в России около 28 тысяч людей заражены коронавирусом. 232 человека скончались.

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