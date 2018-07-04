Колумбиец Мина повторил рекорд чемпионатов мира

Защитник сборной Колумбии Йерри Мина отметился голом в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 с Англией (1:1, 3:4 по пенальти).

Этот гол стал для него третьим на ЧМ-2018 и он повторил рекорд по числу забитых мячей для защитников на одном турнире.

Ранее подобное удавалось немцам Паулю Брайтнеру и Андреасу Бреме.

Стоит отметить, что Мина свои голы забивал с игры, а немцы по одному из мячей забили с пенальти.

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