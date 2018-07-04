Колумбия - Англия - 1:1, по пенальти 3:4 (обзор)

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Колумбия - Англия - 1:1, по пенальти 3:4 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 между сборными Колумбии и Англии (1:1, по пенальти 3:4).

Видео: Колумбия - Англия.

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