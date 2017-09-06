Колумбия - Бразилия - 1:1 (видео)

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Колумбия - Бразилия - 1:1 (видео)Предлагаем Вашему вниманию обзоры матчей отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 с участием сборных Колумбии и Бразилии.

Колумбия - Бразилия - 1:1 (видео)

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бразилия 16 37
2 Колумбия 16 26
3 Уругвай 15 24
4 Перу 16 24
5 Чили 16 23
6 Аргентина 15 23
7 Парагвай 15 21
8 Эквадор 16 20
9 Боливия 16 13
10 Венесуэла 15 7
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