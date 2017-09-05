Колумбия дома попытается остановить неудержимую Бразилию

Колумбия – Бразилия

Стадион: "Метрополитано" (Барранкилья, Колумбия)

Начало матча: 23:30

Арбитр: Хесус Валенсуэла (Венесуэла)

Центральный матч 16 тура южноамериканского отбора на ЧМ-2018 пройдет в Барранкильи, где встретятся команды, занимающие первые две строчки в турнирной таблице – Колумбия и Бразилия. Для лидера турнира – "селесао" этот матч ровным счетом ничего не значит. Разве что за престиж могут побороться гости, уже решившие задачу по выходу на Мундиаль. А вот "кофейщики" продолжают сражаться за одну из путевок на мировое первенство. Чтобы гарантировать себе место среди 32 лучших команд планеты, колумбийцам необходимо набрать еще 4 очка.

А все могло бы быть гораздо лучше для команды Хосе Пакермана. Да вот несколько дней назад сборная Колумбии потеряла очки там, где не должна была терять. В минувшем туре "кофейщики" гостили в Венесуэле и довольствовались лишь безголевой ничьей. Хотя моменты для взятия ворот в этом матче были как у колумбийцев, так и у главного аутсайдера южноамериканского отбора. В целом же ничья оказалась закономерным результатом, что, конечно же, разочаровало болельщиков сборной Колумбии. Впереди же у "кофейщиков" встреча с лучшей командой континента. Как показывает статистика, команда Хосе Пакермана, мягко говоря, не лучшим образом играет против пятерки лидеров – 3 ничьих и 4 поражения. Так что в поединке против пентакампеоны Фалькао и Ко нужно будет ломать неприятную традицию, ведь конкуренты не дремлют.

Сборная Бразилии несколько дней назад провела очередной великолепный матч, полностью переиграв дома Эквадор. Если в первом тайме еще были некоторые вопросы по игре к хозяевам, то во втором тайме они просто смяли своего соперника. Итоговыми 0:2 "триколор" должны быть очень довольны, так как забивать хозяева могли намного больше. Победная серия подопечных Тите в текущем отборочном цикле составляет уже 9 матчей. К слову, очень мощно проводят "селесао" гостевые встречи. За последние несколько лет они вдали от дома не смогли отметиться лишь в воротах Чили (0:2 в октябре 2015 года).

В личных встречах большой перевес на стороне "пентакампеоны". И даже у себя дома колумбийцы имеют большие проблемы с Бразилией. И тут не то что побед нет, а даже с забитыми мячами огромные проблемы. Нередко команды играют в Колумбии в ничью, причем чаще безголевую.

Интересные факты противостояния Колумбии и Бразилии:

Победная серия Бразилии в южноамериканской группе отбора составляет 9 игр

Беспроигрышная домашняя серия Колумбии насчитывает 5 игр

За последние 26 лет "Кофейщики" лишь раз обыгрывали "Селесао"

В матче первого круга отбора пентакампеоны выиграли со счетом 2:1

Ориентировочные составы на игру:

Колумбия: Оспина – Фабра, Сапата, Мурильо, Ариас, Санчес, Агилар, Кардона, Мурьель, Куадрадо, Фалькао.

Бразилия: Алиссон – Сандро, Маркиньос, Миранда, Дани Алвес, Каземиро, Паулиньо, Аугусто, Виллиан, Жезус, Неймар.

Прогноз на матч Колумбия – Бразилия:

У колумбийцев непростой календарь оставшихся игр (после Бразилии "кофейщиков" ждут еще Парагвай и Перу), поэтому команде Хосе Пакермана важно взять хотя бы очко в предстоящем матче. Однако если хозяева пойдут большими силами вперед за тремя очками, бразильцы могут и наказать.

Букмекерские конторы практически не выделяют ни одну из команд, в чем есть смысл. На самом деле "селесао" уже могут играть на полусогнутых, а вот у "кофейщиков" миссия еще не выполнена. На победу Бразилии предлагается коэффициент 2.40. Ставка на успех сборной Колумбии составляет 3 балла. На ничейный исход можно поставить с коэффициентом 3.25.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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