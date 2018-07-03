Колумбия еще ни разу не обыгрывала Англию в официальных встречах

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Колумбия еще ни разу не обыгрывала Англию в официальных встречах

В матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 сборная Колумбии сыграет с Англией.

Ранее команды пять раз играли между собой. Англичане одержали три победы и еще два матча завершились вничью.

Поединок Колумбия - Англия начнется в 21:00 мск.

Не пропустите: Молодость против опыта: Англия и Колумбия скрестят мечи в 1/8 финала Чемпионата Мира. | http://soccernews.ru

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