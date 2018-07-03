Колумбия и Англия играют вничью после первого тайма

Завершился первый матч в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 между сборными Колумбии и Англии.

После первой половины встречи счет не открыт - 0:0.

Тайм прошел с преимуществом англичан, которые нанесли больше ударов по воротам - семь против трех.

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