Колумбия и Англия назвали составы на очный матч 1/8 финала

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Колумбия и Англия назвали составы на очный матч 1/8 финалаСборные Колумбии и Англии назвали свои составы на очный матч 1/8 финала Чемпионата Мира.

Колумбия: Оспина, Ариас, Мина, Д. Санчес, Мохика, Барриос, К. Санчес, Кинтеро, Куадрадо, Лерма, Фалькао.

Англия: Пикфорд, Стоунз, Уокер, Магуайр, Янг, Триппьер, Лингард, Хендерсон, Деле Алли, Стерлинг, Кейн.

Не пропустите: превью к матчу Колумбия - Англия. | soccernews.ru

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