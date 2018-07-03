Колумбия и Англия назвали составы на очный матч 1/8 финала

Сборные Колумбии и Англии назвали свои составы на очный матч 1/8 финала Чемпионата Мира.

Колумбия: Оспина, Ариас, Мина, Д. Санчес, Мохика, Барриос, К. Санчес, Кинтеро, Куадрадо, Лерма, Фалькао.

Англия: Пикфорд, Стоунз, Уокер, Магуайр, Янг, Триппьер, Лингард, Хендерсон, Деле Алли, Стерлинг, Кейн.

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