Колумбия и Англия не выявили победителя и пробьют послематчевые пенальти

Сборные Колумбии и Англии сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018.

Теперь победитель матча будет определен в серии послематчевых пенальти.

Напомним, что в начале второго тайма счет открыл Харри Кейн, но в компенсированное время Колумбию спас от поражения Йерри Мина.

Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет против Швеции.

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