Колумбия и Перу сыграли "договорняк"?

Теги колумбияперу

Колумбия и Перу сыграли "договорняк"?Под занавес матча южноамериканского отборочного турнира к Чемпионату Мира 2018-го года между сборными Колумбии и Перу состоялись интересные разговоры между игроками соперничающих команд.

Так, игроки, узнав, как развиваются события в параллельных матчах, активно обсуждали возможность свести свой поединок к ничьей, которая к тому моменту была зафиксирована на табло. Этот результат полностью устраивал колумбийцев, которые получили прямую путевку на ЧМ, и частично перуанцев, которые отправились играть стыковые матчи за выход в финальную стадию турнира против Новой Зеландии.

Не пропустите: главные итоги заключительного тура отбора на ЧМ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В ожидании первой гостевой победы в РФПЛ: "Спартак" едет в гости к "Ахмату"

В ожидании первой гостевой победы в РФПЛ: "Спартак" едет в гости к "Ахмату"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бразилия 17 38
2 Уругвай 17 28
3 Чили 17 26
4 Колумбия 17 26
5 Перу 17 25
6 Аргентина 17 25
7 Парагвай 17 24
8 Эквадор 17 20
9 Боливия 17 14
10 Венесуэла 17 9
Полная таблица

топ-5 тегов