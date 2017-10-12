Колумбия и Перу сыграли "договорняк"?

Под занавес матча южноамериканского отборочного турнира к Чемпионату Мира 2018-го года между сборными Колумбии и Перу состоялись интересные разговоры между игроками соперничающих команд.

Так, игроки, узнав, как развиваются события в параллельных матчах, активно обсуждали возможность свести свой поединок к ничьей, которая к тому моменту была зафиксирована на табло. Этот результат полностью устраивал колумбийцев, которые получили прямую путевку на ЧМ, и частично перуанцев, которые отправились играть стыковые матчи за выход в финальную стадию турнира против Новой Зеландии.

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