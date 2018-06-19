Колумбия и Япония завершили первый тайм результативной ничьей

Сборные Колумбии и Японии завершили первый тайм своей стартовой игры на Чемпионате Мира результативной ничьей.

Несмотря на то, что уже в дебюте игры южноамериканская команда осталась в меньшинстве и пропустила гол, игра в дебютные 45 минут была достаточно равной. Об этом свидетельствует и результат первой половины игры - 1:1.

Напомним, голами в составе команд отметились Кагава и Кинтеро. | soccernews.ru