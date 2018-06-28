Колумбия минимально обыграла Сенегал и отобрала у "львов Теранги" путевку в 1/8 финала

Матч между Колумбией и Сенегалом должен был решить, какие команды группы "Н" займут первые два места и представят свои флаги в плей-офф. Больше шансов было именно у Сенегала. Главный тренер "львов Теранги" решил применить схему 4-4-2, с которой он весьма успешно противостоял полякам в первом туре, и выпустил на газон стадиона в Самаре суперскоростную атаку в лице Кейта, Сарра, Мане и Ньянга, которая при любой хорошей возможности способна убежать в контратаку и забить. В свою очередь, Хосе Пекерман тоже решил особо не менять победный состав с прошлой игры с теми же поляками, заменив лишь опорную линию.

В самом начале мачта было видно, что Колумбия не против пойти в атаку и забить быстрый гол, но ее выпады вязли в плотной и мощной африканской обороне. При этом "кофейщики" хорошо знали о сильных сторонах "львов" и делали все, чтобы они не убегали в контратаки. Именно потому первые 25 противостояния были весьма скучные.

Лишь на 17 минуте было хоть немного жарковато. Давинсон Санчес сбил Садио Мане в собственной штрафной площадке. Милорад Мажич сразу же указал на точку, однако, через несколько секунд услышал подсказку в наушники и побежал смотреть видеоповтор. После просмотра он возвращался с весьма красноречивым жестом: "Фола не было!". Так что удар с точки был отменен.

На 25 минуте хороший шанс имел Фалькао. Форвард "Монако" головой пробивал по воротам после навеса Кинтеро, но момент не закончился ничем острым, ведь арбитр зафиксировал офсайд. А вот в перспективе этот эпизод мог бы стать одним из самых опасных в первом тайме.

На 31 минуте и без того не особо атакующая в этом матче Колумбия потеряла одного из лидеров. Хамес Родригес получил повреждение и не смог продолжить матч. Вместо него на поле появился Луис Муриэль.

На 38 минуте перспективный момент был у Сенегала. Подопечные Алиу Сиссе заработали штрафной неподалеку чужой штрафной, к мячу подошел Салиф Сане и мощно пробил по воротам Оспины. Но, сложилось ощущение, что центральный защитник не подготовил удар, ведь мяч срезался с ноги и полетел заметно выше.

Второй тайм начался немного динамичней, чем первый, однако, до опасных моментов дело снова не доходило. Несколько раз колумбийцы совершали опасные рейды к штрафной сенегальцев, но защита африканцев играла успешно. Плохие новости накрыли "львов Теранги" на 51 минуте. М’Байе Ньянг грубо сфолил и получил желтую карточку. В случае прохода Сенегала в плей-офф, этот нападающий в 1/8 не сыграет.

На 65 минуте "кофейщики" имели неплохой момент, чтобы открыть счет. После затяжной атаки и отскока Луис Муриэль получил мяч на линии штрафной площади и стрельнул по воротам Ндиайе. Удар был очень опасным и мог завершится взятием ворот, но в итоге мяч попал в защитника и ушел на угловой.

Но колумбийцы все-таки нашли свой момент. На 74 минуте Йерри Мина выше всех выпрыгнул в чужой штрафной площади во время подачи углового и головой пробил по воротам. Мяч отскочил от газона и залетел в ворота "львов" – 1:0.

В этой ситуации именно Сенегал вылетал из группы, так что подопечные Алиу Сисс сразу же побежали отыгрываться. Через 3 минуты Ньянг хорошо врывался в штрафную площадь и с острого угла попытался пробить Оспину, но вратарь успел выставить руки и отбил мяч на угловой.

На 79 минуте опасно пробивал Исмаила Сарр, но его выстрел с пределов штрафной цели не достиг – игровой снаряд полетел выше ворот.

Со временем Колумбия приспособилась к позиционным атакам Колумбии и начала успешно останавливать любой подход африканцев к штрафной площади. Особенно в этом плане постарался Пекерман, который не просто подсказывал своим парням как действовать, а еще и совершил несколько замен, направленных на укрепление обороны. По итогам финального свистка Колумбия набрала 6 очков в своем квартете и вышла в плей-офф с первого места. А вот Сенегал турнир покинул, даже несмотря на проигрыш Японии в параллельном матче. "Львы Теранги" имеют равное количество очков с африканцами, но уступили им по дополнительным показателям. При чем дополнительный показатель весьма спорный - количество желтых карточек.

Сенегал – Колумбия – 0:1

Голы: Мина, 74 – 0:1.

Сенегал: Ндиайе – Гассама, Кулибали, Сане, Сабали (Ваге, 74) – Мане, Гейе, Куяте, Сарр – Ньянг (Сахо, 86), Кейта (Конате, 80).

Колумбия: Оспина – Ариас, Мина, Санчес, Д. Мохика – Санчес К., Урибе (Лерма, 83) – Хамес (Муриэль, 31), Куадрадо, Кинтеро – Фалькао (Борха, 89).

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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