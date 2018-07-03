Колумбия отыгралась и перевела матч с Англией в овертайм

Сборная Колумбии сравняла счет в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 против Англии (1:1, овертайм).

Гол на третьей компенсированной минуты забил защитник Йерри Мина. Для него этот гол стал уже третьим на ЧМ-2018.

Благодаря этому голу матч перешел в дополнительное время.

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